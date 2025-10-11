Protest u Leskovcu ispred stadiona: Ako nema karata za narod, neka ne bude ni mira za vlast

Građani i studenti iz Leskovca održali su večeras protestnu šetnju koja je završena ispred stadiona „Dubočica“, gde će sutra biti odigrana fudbalska utakmica između Srbije i Albanije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Protestnom šetnjom do stadiona demonstranti su izrazili nezadovoljstvo zbog političke situacije u zemlji, kao i zbog, kako tvrde, uskraćivanja pristupa utakmici domaćim navijačima. Organizatori su naveli da ulaznica u slobodnoj prodaji nije bilo, što su ocenili kao pokazatelj „straha od sopstvenog naroda“ i dodali da „ako nema karata za narod, neka ne bude ni mira za vlast“. „Našim orlovima želimo sreću i srce na terenu, isto kao što ga na trgovima, na raskrsnicama