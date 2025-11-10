Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

N1 Info pre 13 minuta  |  FoNet
Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

Oblačno i hladno, povremeno sa kišom, biće danas u Srbiji, osim na severu Bačke, gde će se zadržati suvo vreme, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće od devet stepeni na zapadu i severu do 15 stepeni u južnim oblastima. Prestanak padavina očekuje se popodne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnim predelima zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja. U Beogradu će takođe biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Dnevna
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vreme danas: Oblačno i kišovito

Vreme danas: Oblačno i kišovito

Danas pre 18 minuta
RHMZ objavio kad prestaje kiša u Srbiji, ali i kad se očekuju mrazevi i novo zahlađenje

RHMZ objavio kad prestaje kiša u Srbiji, ali i kad se očekuju mrazevi i novo zahlađenje

Nova pre 18 minuta
Oblaci i kiša nadvili se nad Srbijom Danas bez traga sunca evo kad će padavine prestati

Oblaci i kiša nadvili se nad Srbijom Danas bez traga sunca evo kad će padavine prestati

Dnevnik pre 48 minuta
Evo gde će pljuštati tokom prepodneva! Ciklon sa Jadrana donosi novi talas kiše: Ove delove očekuju i obilnije

Evo gde će pljuštati tokom prepodneva! Ciklon sa Jadrana donosi novi talas kiše: Ove delove očekuju i obilnije

Telegraf pre 3 minuta
Vreme danas: Oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni

Vreme danas: Oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni

Nedeljnik pre 53 minuta
Padavine ne prestaju: Na jugu do 20 litra kiše, na snazi žuti meteo-alarm

Padavine ne prestaju: Na jugu do 20 litra kiše, na snazi žuti meteo-alarm

Vreme pre 1 sat
Oblačno i svežije u Sremskoj Mitrovici: Kiša do popodneva, potom razvedravanje

Oblačno i svežije u Sremskoj Mitrovici: Kiša do popodneva, potom razvedravanje

Ozon pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBačkaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

N1 Info pre 33 minuta
Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu do 15 na jugu

N1 Info pre 13 minuta
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 43 minuta
AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

AMSS: Magla i kiša otežavaju vožnju

Danas pre 23 minuta
Mrdić jedanesti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine

Mrdić jedanesti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine

RTV pre 48 minuta