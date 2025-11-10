Samo što nije ljuljnulo Pogledajte kako će se nevreme kretati kroz Srbiju, žuti meteoalarm na snazi u ovim delovima zemlje (video)

U Srbiji će tokom dana biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, osim na severu Bačke gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 °C na zapadu i severu do 15 °C u južnim oblastima. Prestanak padavina očekuje se posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim predelima naše zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja. U Beogradu takođe oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni.
Povezane vesti »

