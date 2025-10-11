Pravoslavci danas obeležavaju Miholjske Zadušnice Ako ovo uradite, duše najmilijih će vam biti zahvalne

Dnevnik pre 1 sat
Pravoslavci danas obeležavaju Miholjske Zadušnice Ako ovo uradite, duše najmilijih će vam biti zahvalne

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Miholjske zadušnice, dan posvećen sećanju na preminule, a tradicija nalaže da neke poslove danas obavezno uradimo.

U spomen na subotu posle Raspeća i Hristov silazak u ad, crkva je četiri subote u godini posebno namenila molitvama za duše umrlih, pa su tako uoči mesnih poklada, pred Vaskršnji (Časni) post velike ili zimske Zadušnice. Pred Svetu Trojicu, pedeseti dan po Vaskrsu su letnje ili Duhovske, dok su uoči Miholjdana (12. oktobra) Miholjske Zadušnice. Pred praznik posvećen Svetom velikomučeniku Dimitriju – Mitrovdan (8. novembra) jesu Mitrovske ili jesenje Zadušnice.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Glas Zaječara pre 1 sat
Pravoslavni hrišćani DANAS obeležavaju Miholjske zadušnice, jedne od četiri u toku godine! Miholjske zadušnice

Pravoslavni hrišćani DANAS obeležavaju Miholjske zadušnice, jedne od četiri u toku godine! Miholjske zadušnice

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Danas su Miholjske zadušnice

Danas su Miholjske zadušnice

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Danas su Miholjske zadušnice

Danas su Miholjske zadušnice

OK radio pre 2 sata
SPC i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice

SPC i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice

Vesti online pre 2 sata
Danas su Miholjske zadušnice: Evo šta se savetuje vernicima koji ne mogu da odu na groblje

Danas su Miholjske zadušnice: Evo šta se savetuje vernicima koji ne mogu da odu na groblje

Nova pre 2 sata
DANAS SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE

DANAS SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE

Pirotske vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Miholjdan

Društvo, najnovije vesti »

Danas dva skupa u centru Niša, policija najavila snimanje okupljanja

Danas dva skupa u centru Niša, policija najavila snimanje okupljanja

Niške vesti pre 3 minuta
Studenstki skup u Nišu “13 godina izdaje” – istovremeno kad i skup naprednjaka

Studenstki skup u Nišu “13 godina izdaje” – istovremeno kad i skup naprednjaka

Naissus info pre 7 minuta
Skupovi ''Građana protiv blokada'' danas širom Srbije u znak podrške Srbima na KiM

Skupovi ''Građana protiv blokada'' danas širom Srbije u znak podrške Srbima na KiM

Euronews pre 7 minuta
Nobelovu nagradu za mir dobila je zastupnica rata

Nobelovu nagradu za mir dobila je zastupnica rata

Peščanik pre 22 minuta
Danas u Beogradu skupovi i predstavnika vlasti i studenata u blokadi

Danas u Beogradu skupovi i predstavnika vlasti i studenata u blokadi

Blic pre 23 minuta