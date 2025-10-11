Pravoslavci danas obeležavaju Miholjske Zadušnice Ako ovo uradite, duše najmilijih će vam biti zahvalne

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Miholjske zadušnice, dan posvećen sećanju na preminule, a tradicija nalaže da neke poslove danas obavezno uradimo.

U spomen na subotu posle Raspeća i Hristov silazak u ad, crkva je četiri subote u godini posebno namenila molitvama za duše umrlih, pa su tako uoči mesnih poklada, pred Vaskršnji (Časni) post velike ili zimske Zadušnice. Pred Svetu Trojicu, pedeseti dan po Vaskrsu su letnje ili Duhovske, dok su uoči Miholjdana (12. oktobra) Miholjske Zadušnice. Pred praznik posvećen Svetom velikomučeniku Dimitriju – Mitrovdan (8. novembra) jesu Mitrovske ili jesenje Zadušnice.