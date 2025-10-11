Pravoslavni hrišćani DANAS obeležavaju Miholjske zadušnice, jedne od četiri u toku godine! Miholjske zadušnice

Volim Zrenjanin pre 5 sati
Pravoslavni hrišćani DANAS obeležavaju Miholjske zadušnice, jedne od četiri u toku godine! Miholjske zadušnice
Srvija, 11.10.2025. Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Miholjske zadušnice, dan kada vernici obilaze grobove, pale sveće i u hramovima daju pomen svojim bližnjima koji su ih napustili. U Srbiji je postoji mnogo verovanja i običaja vezanih za Zadušnice. Na Zadušnice se u crkvama služi Sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a nakon službe ide se na groblje, gde se polaže cveće. Osim Miholjskih ili jesenjih, u kalendaru Srpske
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Glas Zaječara pre 4 sati
Pravoslavci danas obeležavaju Miholjske Zadušnice Ako ovo uradite, duše najmilijih će vam biti zahvalne

Pravoslavci danas obeležavaju Miholjske Zadušnice Ako ovo uradite, duše najmilijih će vam biti zahvalne

Dnevnik pre 5 sati
Danas su Miholjske zadušnice

Danas su Miholjske zadušnice

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
Danas su Miholjske zadušnice

Danas su Miholjske zadušnice

OK radio pre 5 sati
SPC i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice

SPC i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice

Vesti online pre 6 sati
Danas su Miholjske zadušnice: Evo šta se savetuje vernicima koji ne mogu da odu na groblje

Danas su Miholjske zadušnice: Evo šta se savetuje vernicima koji ne mogu da odu na groblje

Nova pre 5 sati
DANAS SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE

DANAS SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE

Pirotske vesti pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Skupovi podrške Srbima na Kosovu širom zemlje: Građani i studenti kod Pravnog fakulteta

(BLOG) Skupovi podrške Srbima na Kosovu širom zemlje: Građani i studenti kod Pravnog fakulteta

N1 Info pre 12 minuta
Završni miting Srpske liste u Zvečanu

Završni miting Srpske liste u Zvečanu

RTV pre 12 minuta
Konobar na visokoj funkciji, to ne može izaći na dobro

Konobar na visokoj funkciji, to ne može izaći na dobro

Danas pre 12 minuta
Ponosno se vijore Srpske trobojke: Sve je spremno za završni miting Srpske liste u Zvečanu (foto)

Ponosno se vijore Srpske trobojke: Sve je spremno za završni miting Srpske liste u Zvečanu (foto)

Kurir pre 12 minuta
Ovako se čuva kosovski zavet: Srpska elita u Rumuniji branila ga je i sačuvala sabljom – znanja

Ovako se čuva kosovski zavet: Srpska elita u Rumuniji branila ga je i sačuvala sabljom – znanja

Sputnik pre 12 minuta