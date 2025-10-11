Pravoslavni hrišćani DANAS obeležavaju Miholjske zadušnice, jedne od četiri u toku godine! Miholjske zadušnice

Srvija, 11.10.2025. Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Miholjske zadušnice, dan kada vernici obilaze grobove, pale sveće i u hramovima daju pomen svojim bližnjima koji su ih napustili. U Srbiji je postoji mnogo verovanja i običaja vezanih za Zadušnice. Na Zadušnice se u crkvama služi Sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a nakon službe ide se na groblje, gde se polaže cveće. Osim Miholjskih ili jesenjih, u kalendaru Srpske