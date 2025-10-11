Skupovi ''Građana protiv blokada'' danas širom Srbije u znak podrške Srbima na KiM

''Građani protiv blokada'' održaće danas skupove na više od 200 lokacija širom Srbije u znak podrške srpskom narodu u AP Kosovo i Metohija, najavio je Centar za društvenu stabilnost.

Skupovi će početi danas u 17 i 17.30 časova, objavljeno je na Instagram stranici Centra za društvenu stabilnost. Na teritoriji opštine Beograd skupovi će biti organizovani na pet lokacija: u Zemunu (Magistratski trg broj 1), Paliluli (Kotež, Augusta Šenoe kod broja 14 do 18), Voždovcu (Banjica, plato ispred banjičke pijace), Grockoj (Leštane, centar kod mesne zajednice) i Obrenovcu (centar opštine). U Novom Sadu skupovi će biti organizovani na tri lokacije: u