U Hrvatskoj od sutra novi sistem granične provere, moguće gužve na granicama

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
U Hrvatskoj od sutra novi sistem granične provere, moguće gužve na granicama

Hrvatska će od sutra, 12. oktobra, uvesti novi sistem kontrole na graničnim prelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo da izazove gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, prenose danas hrvatski mediji.

Reč je o početku rada Sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji digitalno beleži podatke o ulasku i izlasku državljana takozvanih trećih zemalja i zamenjuje dosadašnje ručno stavljanje pečata na pasoše, prenela je agencija Hina. Sistem EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dozvoljeno vreme boravka i prikuplja biometrijske podatke
