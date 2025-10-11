Građani Leskovca šetali u znak podrške Srbima na KiM, na čelu kolone Cvetanović, pridružio im se i Tomašević

Jugmedia pre 1 sat  |  E. Mladenović
Građani Leskovca šetali u znak podrške Srbima na KiM, na čelu kolone Cvetanović, pridružio im se i Tomašević

Građani Leskovca koji se protive blokadama okupili su se danas oko 17 sati na Gradskom trgu odakle je i krenula šetnja, ovoga puta kao vid podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Na čelu kolone prvi put transparent je nosio i gradonačelnik Leskovca i lider naprednjaka Goran Cvetanović, a u šetnji im se pridružio i Dejan Tomašević, nekadašnji košarkaš, sada narodni poslanik SNS. Kolona se kretala Bulevarom oslobođenja, ulicom Južnomoravskih brigade a šetnja je završena na Gradskom trgu. View this post on Instagram A post shared by juGmedia (@jugmedia) Vijorile su se srpske zastave i transparenti sa porukama “Bori se protiv blokada”. Šetnja
Ključne reči

KošarkaKosovoLeskovacDejan TomaševićMetohijaKosovo i MetohijaSNS

