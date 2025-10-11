Horor u Okučanima Ljudska lobanja pronđena u kući, evo šta je policija utvrdila na licu mesta

Policija je u četvrtak u Okučanima pronašla ljudsku lobanju, nakon dojave koja je stigla u policijsku stanicu. "Policijski službenici su na mestu događaja obavili uviđaj pri čemu nisu pronađeni ostaci kostura osobe, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti", saopštili su iz policije. Identitet osobe biće utvrđen daljom istragom, dodaju. Takođe, policija je slučaj prosledila Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu. Kurir/Telegraf