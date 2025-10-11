Pokušali da otmu srpsku devojčicu dok je šetala sa majkom: Uhapšena dvojica muškaraca u Južnoj Mitrovici

Incident se dogodio u petak oko 18:15 u Zvečanskoj ulici u Severnoj Mitrovici, dok se maloletna J.S, devojčica srpske nacionalnosti, šetala sa majkom.

Prema navodima iz policijskog izveštaja, pored njih se zaustavilo vozilo sa dve nepoznate osobe koje su pokušale da ubede devojčicu da uđe u automobil. - Podnosilac žalbe je uspela da snimi osumnjičene telefonom, a zatim je pozvala policiju, koja je odmah reagovala na slučaj. Osumnjičeni su se u međuvremenu udaljili u nepoznatom pravcu - navodi se u saopštenju. Uhapšeni su u Južnoj Mitrovici - A.P. (41) uhapšen je oko 19:55 i on je nakon alkotesta, imao 1,04