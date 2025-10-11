Kosovska policija: Dvojica uhapšena zbog pokušaja otmice devojčice u Malom Zvečanu

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Kosovska policija: Dvojica uhapšena zbog pokušaja otmice devojčice u Malom Zvečanu

Kosovska policija saopštila je danas da su uhapšene dve osobe, A.

P. (41) i G. M. (36), koje su osumnjičene za krivično delo Pokušaj otmice u saizvršilaštvu. Kako je objavljeno na društvenoj mreži Fejsbuk, kosovska policija u Severnoj Mitrovici je u petak, 10. oktobra, oko 18.15 časova primila informaciju da se pored maloletne osobe, podnosioca žalbe J.S, koja je bila u pratnji majke, dok su se kretale Zvečanskom ulicom u Severnoj Mitrovici pored njih zaustavilo vozilo sa dve nepoznate osobe koje su tražile od žrtve da uđe u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uhapšene dve osobe osumnjičene za krivično delo pokušaja otmice u Malom Zvečanu

Uhapšene dve osobe osumnjičene za krivično delo pokušaja otmice u Malom Zvečanu

RTV pre 1 sat
Kosovska policija: Uhapšene dve osobe osumnjičene za krivično delo pokušaja otmice srpske devojčice (16)

Kosovska policija: Uhapšene dve osobe osumnjičene za krivično delo pokušaja otmice srpske devojčice (16)

Blic pre 55 minuta
Uhapšene dve osobe osumnjičene za pokušaj otmice devojčice u Malom Zvečanu

Uhapšene dve osobe osumnjičene za pokušaj otmice devojčice u Malom Zvečanu

RTS pre 55 minuta
Dve osobe uhapšene u pokušaju otmice devojčice u zvečanu! Jedan vozač pod dejstvom alkohola, drama trajala satima!

Dve osobe uhapšene u pokušaju otmice devojčice u zvečanu! Jedan vozač pod dejstvom alkohola, drama trajala satima!

Dnevnik pre 1 sat
Pokušali da otmu srpsku devojčicu dok je šetala sa majkom: Uhapšena dvojica muškaraca u Južnoj Mitrovici

Pokušali da otmu srpsku devojčicu dok je šetala sa majkom: Uhapšena dvojica muškaraca u Južnoj Mitrovici

Kurir pre 50 minuta
Uhvaćeni muškarci koji su pokušali da otmu maloletnu Srpkinju: Hteli da je uguraju u automobil

Uhvaćeni muškarci koji su pokušali da otmu maloletnu Srpkinju: Hteli da je uguraju u automobil

Telegraf pre 1 sat
Detalji pokušaja otmice devojčice na Kosovu: Alkoholisani muškarci je terali da uđe u njihova kola

Detalji pokušaja otmice devojčice na Kosovu: Alkoholisani muškarci je terali da uđe u njihova kola

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoFacebookFejsbukSrpska lista

Svet, najnovije vesti »

Izrael izvršio udare na jug Libana, jedna osoba poginula a sedam ranjeno

Izrael izvršio udare na jug Libana, jedna osoba poginula a sedam ranjeno

Beta pre 30 minuta
UN: Imamo tromesečnu zalihu hrane spremnu za isporuku Gazi

UN: Imamo tromesečnu zalihu hrane spremnu za isporuku Gazi

RTV pre 20 minuta
CNN: Taoci u Gazi bi mogli da budu pušteni u noći između nedelje i ponedeljka

CNN: Taoci u Gazi bi mogli da budu pušteni u noći između nedelje i ponedeljka

N1 Info pre 26 minuta
Prijatelj mila đukanovića krio 5 zvicerovih stanova? Šok detalji istrage u Crnoj Gori: Ovako se prao novac u Master Kvartu

Prijatelj mila đukanovića krio 5 zvicerovih stanova? Šok detalji istrage u Crnoj Gori: Ovako se prao novac u Master Kvartu

Blic pre 5 minuta
Cajt: Bivši sirijski predsednik Bašar al Asad u Moskvi vodi luksuzan život

Cajt: Bivši sirijski predsednik Bašar al Asad u Moskvi vodi luksuzan život

N1 Info pre 5 minuta