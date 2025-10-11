Kosovska policija: Dvojica uhapšena zbog pokušaja otmice devojčice u Malom Zvečanu

Kosovska policija saopštila je danas da su uhapšene dve osobe, A.

P. (41) i G. M. (36), koje su osumnjičene za krivično delo Pokušaj otmice u saizvršilaštvu. Kako je objavljeno na društvenoj mreži Fejsbuk, kosovska policija u Severnoj Mitrovici je u petak, 10. oktobra, oko 18.15 časova primila informaciju da se pored maloletne osobe, podnosioca žalbe J.S, koja je bila u pratnji majke, dok su se kretale Zvečanskom ulicom u Severnoj Mitrovici pored njih zaustavilo vozilo sa dve nepoznate osobe koje su tražile od žrtve da uđe u