Albanija šokirala Srbiju, "Piksi odlazi" odjekivalo Leskovcem: Agonija traje, Svetsko prvenstvo sve dalje

Reprezentacija Srbije izgubila je i protiv Albanije (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, koje joj izmiče sve većom brzinom.

Posle debakla protiv Engleske, "orlovi" Dragana Stojkovića Piksija izgubili su i u meču protiv direktnog rivala u borbi za drugo mesto, koje vodi u plej-of. Albanci sada imaju četiri boda više na dve utakmice do kraja kvalifikacija i imaju odigrani meč više. Reprezentacija Srbije ponovo je podbacila u Leskovcu, stvorila premalo pravih šansi, dok je Albanija iskoristila "mlak" početak našeg tima da ga šokira u nadoknadi prvog poluvremena. Rej Manaj je šokirao