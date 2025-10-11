Albanija šokirala Srbiju, "Piksi odlazi" odjekivalo Leskovcem: Agonija traje, Svetsko prvenstvo sve dalje

Mondo pre 22 minuta  |  Mladen Šolak
Albanija šokirala Srbiju, "Piksi odlazi" odjekivalo Leskovcem: Agonija traje, Svetsko prvenstvo sve dalje

Reprezentacija Srbije izgubila je i protiv Albanije (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, koje joj izmiče sve većom brzinom.

Posle debakla protiv Engleske, "orlovi" Dragana Stojkovića Piksija izgubili su i u meču protiv direktnog rivala u borbi za drugo mesto, koje vodi u plej-of. Albanci sada imaju četiri boda više na dve utakmice do kraja kvalifikacija i imaju odigrani meč više. Reprezentacija Srbije ponovo je podbacila u Leskovcu, stvorila premalo pravih šansi, dok je Albanija iskoristila "mlak" početak našeg tima da ga šokira u nadoknadi prvog poluvremena. Rej Manaj je šokirao
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srbija poražena od Albanije u ključnom meču kvalifikacija za SP 2026

Srbija poražena od Albanije u ključnom meču kvalifikacija za SP 2026

Naslovi.ai pre 3 minuta
Poraz Srbije od Albanije za kraj sna o Mundijalu i jasna poruka navijača: „Piksi, odlazi!“

Poraz Srbije od Albanije za kraj sna o Mundijalu i jasna poruka navijača: „Piksi, odlazi!“

Sputnik pre 22 minuta
Prve reakcije posle poraza Srbije od Albanije: "Ne znam šta bih rekao o ovoj igri, sramotno i za Piksija"

Prve reakcije posle poraza Srbije od Albanije: "Ne znam šta bih rekao o ovoj igri, sramotno i za Piksija"

Mondo pre 21 minuta
Kvalifikacije za SP: Kiks Srbije, Albanija slavila u Leskovcu

Kvalifikacije za SP: Kiks Srbije, Albanija slavila u Leskovcu

Euronews pre 22 minuta
Sramota Piksijeve Srbije u Leskovcu, Albanija pobedila očajne „orlove“ – od ovoga će još dugo brideti obrazi

Sramota Piksijeve Srbije u Leskovcu, Albanija pobedila očajne „orlove“ – od ovoga će još dugo brideti obrazi

Nova pre 21 minuta
Albanija slavila u Leskovcu: Manaj kaznio anemične Orlove (foto, video)

Albanija slavila u Leskovcu: Manaj kaznio anemične Orlove (foto, video)

Sportski žurnal pre 21 minuta
Debakl Srbije u Leskovcu: Albanija slavila, „orlovima“ šanse za Mundijal minimalne

Debakl Srbije u Leskovcu: Albanija slavila, „orlovima“ šanse za Mundijal minimalne

Dnevnik pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićDejan StankovićPartizanSvetsko prvenstvoLeskovacAleksandar StankovićVembliAlbanijabaražDragan Stojković Piksi

Sport, najnovije vesti »

Piksi najavio rastanak: “Moram da prihvatim odgovornost, moja je krivica”

Piksi najavio rastanak: “Moram da prihvatim odgovornost, moja je krivica”

Danas pre 7 minuta
Navijači Partizana pretučeni u Splitu posle meča ABA lige

Navijači Partizana pretučeni u Splitu posle meča ABA lige

Danas pre 1 sat
Šok u Leskovcu: Albanija vodi protiv Srbije na poluvremenu

Šok u Leskovcu: Albanija vodi protiv Srbije na poluvremenu

Danas pre 1 sat
Partizan se kockao u Splitu, ali uspeo da slavi u meču ABA lige

Partizan se kockao u Splitu, ali uspeo da slavi u meču ABA lige

Danas pre 2 sata
Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

Uoči meča Srbija – Albanija: Uhapšen Italijan sa majicom UČK

Danas pre 3 sata