Preminula Dajen Kiton: Vest o smrti slavne glumice potresla svet, uzrok još nije poznat

Mondo pre 1 sat  |  Dragana Tomašević
Holivudska legenda Dajan Kiton umrla je u 79. godini, prenosi Pipl magazin.

Dobitnica Oskara, čija je blistava karijera trajala više od pola veka, umrla je u Kaliforniji, potvrdila je njena porodica agenciji. Za sada nisu dostupni dodatni detalji. Dajen Kiton je stekla slavu sedamdesetih, glumila je u hit filmovima "Kum", "Eni Hol", "Klub prvih žena":.. Iza sebe je ostavila dvoje dece, Dekstera (29) i Djuka (25). Kitonova, koja je rođena u Los Anđelesu, debitovala je na filmu 1970. godine u filmu "Ljubavnici i drugi stranci". 1972. godine
