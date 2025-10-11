Petković oštro kritikovao izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je danas kritikovao izvestioca Evropskog parlamenta (EP) za Kosovo Riha Terasa, optuživši ga da je "prištinski lobista" koji Srbe napada "istim rečnikom" kao kosovski premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti.

Petković je na društvenoj mreži "Iks" naveo da je Srbija "zaboravila da (Teras) uopšte postoji" jer na "Kurtijev teror nikad nije reagovao". "Kako to da Terasu ne smeta kada Kurti pokušava da ugasi Srpsku listu, zabrani izborni spot i izveštavanje srpskih medija na dan izbora, ali mu zato smeta što predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić brine o srpskom narodu i obezbeđuje nova radna mesta", upitao je Petković. "Gde si Riho bio kad je Kurti zatvarao srpske