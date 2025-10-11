Đedović Handanović: U ponedeljak sastanak Vučića i Djukova, očekujemo da čujemo plan Rusa za NIS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će se predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov sastati u ponedeljak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da očekujemo da čujemo kakav je plan Rusa povodom sankcija koje su SAD uvele NIS-u. "Očekujemo da čujemo šta su predlozi, šta je plan za tri, četiri, pet ili šest meseci", rekla je Dubravka Đedović Handanović i precizirala da će se sastanak održati u