Makron ponovo imenovao Lekornija za premijera, nekoliko dana posle ostavke, opozicija kritikuje

Predsednik Francuske Emanuel Makron danas je ponovo imenovao Sebastijena Lekornija za premijera, samo nekoliko dana nakon njegove ostavke.

Emanuel Makron je zamolio Lekornija da ponovo pokuša da formira vladu, kako bi se okončao politički zastoj u zemlji. Ponovno imenovanje Sebastijena Lekornija usledilo je nakon višednevnih intenzivnih pregovora i manje od nedelju dana pošto je on podneo ostavku usled borbi koje su potresale njegovu novoimenovanu vladu. Ovaj potez se smatra poslednjom prilikom predsednika Makrona da oživi svoj drugi mandat, koji traje do 2027. godine. Bez većine u Narodnoj skupštini