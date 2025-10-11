Novi čin političkog kaosa u Francuskoj

PARIZ - Francuzi sada barem znaju da Emmanuel Macron ne želi ni raspuštanje skupštine niti vlastitu ostavku. Ponovno je povjerio mandat za sastavljanje vlade premijeru u ostavci Sébastienu Lecornu.

Još početkom tjedna mnogi su već pisali političke oproštaje od Macronova bliskog suradnika i premijera. „Pitao sam se postoji li u ovoj zemlji još neki degolist“, pohvalio je vođa socijalista Olivier Faure svog političkog protivnika u ponedjeljak na mreži X. Lecornu je upravo – samo nekoliko sati nakon što je u Elizejskoj palači predstavio svoj kabinet – podnio ostavku. „Jedan je postojao, i upravo je dao ostavku s dostojanstvom i čašću“, napisao je Faure o