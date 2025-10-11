Skup podrške srpskom narodu na Kosovu studenata u blokadi

Na poziv Studenata u blokadi danas se u Beogradu održava skup podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Kako su objavili na društvenim mrežama, okupljanje je ispred Pravnog fakulteta, odakle će protestna šetnja krenuti do sedišta Kancelarije za Kosovo i Metohiju na Novom Beogradu. "Svesni da je narod s Kosova i Metohije ostavljen bez podrške i pomoći od strane aktuelne vlasti, osim kada se njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande, očigledno ignorišući činjenicu da je pomoć njenim državljanima njihova moralna i zakonska obaveza, mi, studenti u