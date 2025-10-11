Skup podrške srpskom narodu na Kosovu studenata u blokadi

NIN pre 12 minuta
Skup podrške srpskom narodu na Kosovu studenata u blokadi

Na poziv Studenata u blokadi danas se u Beogradu održava skup podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Kako su objavili na društvenim mrežama, okupljanje je ispred Pravnog fakulteta, odakle će protestna šetnja krenuti do sedišta Kancelarije za Kosovo i Metohiju na Novom Beogradu. "Svesni da je narod s Kosova i Metohije ostavljen bez podrške i pomoći od strane aktuelne vlasti, osim kada se njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande, očigledno ignorišući činjenicu da je pomoć njenim državljanima njihova moralna i zakonska obaveza, mi, studenti u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Skupovi podrške Srbima na Kosovu širom zemlje: Građani i studenti kod Pravnog fakulteta

(BLOG) Skupovi podrške Srbima na Kosovu širom zemlje: Građani i studenti kod Pravnog fakulteta

N1 Info pre 12 minuta
Završni miting Srpske liste u Zvečanu

Završni miting Srpske liste u Zvečanu

RTV pre 12 minuta
Ponosno se vijore Srpske trobojke: Sve je spremno za završni miting Srpske liste u Zvečanu (foto)

Ponosno se vijore Srpske trobojke: Sve je spremno za završni miting Srpske liste u Zvečanu (foto)

Kurir pre 12 minuta
Danas okupljanja u više od 200 mesta u Srbiji Građani protiv blokada prave skupove podrške Srbima na KiM, ovo je detaljan…

Danas okupljanja u više od 200 mesta u Srbiji Građani protiv blokada prave skupove podrške Srbima na KiM, ovo je detaljan spisak lokacija

Alo pre 7 minuta
N1 Direktno: Podrška narodu KiM sa dve strane

N1 Direktno: Podrška narodu KiM sa dve strane

N1 Info pre 42 minuta
Mesarović: Srbija danas šalje podršku Srbima na Kosovu i Metohiji

Mesarović: Srbija danas šalje podršku Srbima na Kosovu i Metohiji

Blic pre 32 minuta
Završni miting Srpske liste u Zvečanu pred lokalne izbore na Kosovu i Metohiji

Završni miting Srpske liste u Zvečanu pred lokalne izbore na Kosovu i Metohiji

Blic pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i Metohijastudentistudenti u blokadi

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Skupovi podrške Srbima na Kosovu širom zemlje: Građani i studenti kod Pravnog fakulteta

(BLOG) Skupovi podrške Srbima na Kosovu širom zemlje: Građani i studenti kod Pravnog fakulteta

N1 Info pre 12 minuta
Završni miting Srpske liste u Zvečanu

Završni miting Srpske liste u Zvečanu

RTV pre 12 minuta
Konobar na visokoj funkciji, to ne može izaći na dobro

Konobar na visokoj funkciji, to ne može izaći na dobro

Danas pre 12 minuta
Ovako se čuva kosovski zavet: Srpska elita u Rumuniji branila ga je i sačuvala sabljom – znanja

Ovako se čuva kosovski zavet: Srpska elita u Rumuniji branila ga je i sačuvala sabljom – znanja

Sputnik pre 12 minuta
Ponosno se vijore Srpske trobojke: Sve je spremno za završni miting Srpske liste u Zvečanu (foto)

Ponosno se vijore Srpske trobojke: Sve je spremno za završni miting Srpske liste u Zvečanu (foto)

Kurir pre 12 minuta