Protest studenata u blokadi u znak podrške srpskom narodu na KiM

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova okupili su se tokom popodneva u Beogradu i protestnom šetnjom do sedišta Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju na Novom Beogradu iskazali su podršku kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i sunarodnicima sa KiM. Skupovi istim povodom održani su i u Sremskoj Kamenici, Čačku, Kragujevcu i Novom Sadu.

Studenti i građani su se okupljali kod Pravnog i Poljoprivrednog fakulteta, a te dve kolone spojile su se kod Palate Srbija, u kojoj se nalazi Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Protestna šetnja organizovana je u znak podrške kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i sunarodnicima sa KiM. Okupljeni su nosili zastave Srbije, zastavu sa likom Svetog Save, transparent "Za Srbe na KiM, a ne za Srpsku listu", "AV je zarobio