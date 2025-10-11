N1 Direktno: Podrška narodu KiM sa dve strane

Studenti u Beogradu organizuju protest podrške narodu Kosova i Metohije.

Najpre će se okupiti ispred Pravnog fakulteta, a od 15 sati druga grupa studenata kreće ispred Poljoprivrednog fakulteta. Cilj je da se sastanu ispred palaze Srbija gde se nalazi Kancelarija za KiM gde će poslati poruke podrške narodima na Kosovu i Metohiji za koje smatraju da su ostavljeni na cedilu od strane vlasti u Srbiji. I pristalice vlasti organizuju proteste podrške srbima na KiM od 17 časova i to uoči lokalnih izbora sutra. Iz Kosovske Mitrovice će nam se