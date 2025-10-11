VIDEO Ovu porodičnu dramu ni Kusturica ne bi režirao: Rođaci igraju finale mastersa nakon eliminisanja Đokovića i Medvedeva

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO Ovu porodičnu dramu ni Kusturica ne bi režirao: Rođaci igraju finale mastersa nakon eliminisanja Đokovića i Medvedeva…

Jednog dana će zasigurno, makar u Francuskoj, biti snimljen film o jednoj porodici sa juga ove zemlje koja je ispisala istoriju na mastersu u Šangaju.

Najpre je Valentan Vašero koji je u turnir ušao kao 204. na svetu sas 6:3, 6:4 eliminisao Novaka Đokovića i nakon toga je usledila jedna neobična scena na mreži, a sada je i Artur Rinderkneš sa 4:6, 6:2, 6:4 eliminisao Danila Medvedeva. Rus je duplom greškom osigurao jednu režiju kakve se ne bi postideo ni Emir Kusturica. Dva rođaka će igrati u finalu mastersa! Dva rođaka koji do tada nikada nisu stigli dalje od trećeg kola. Rinderkneš nije mogao da veruje, pa je
