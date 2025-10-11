"Građani protiv blokada" organizuju više skupova u Srbiji u znak podrške narodu na KiM

''Građani protiv blokada'' održali su danas skupove na više od 200 lokacija širom Srbije u znak podrške srpskom narodu u AP Kosovo i Metohija. Građani na skupovima su izrazili i nezadovoljstvo povodom blokada i poručili da žele da se vrate normalnom životu.

Širom Srbije održana su okupljanja građana na skupovima sa kojih su poslate poruku podrške Srbima u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Skupove je organizovao Centar za društvenu stabilnost. U Beogradu su se građani okupili na pet lokacija - u Zemunu na Magistratskom trgu, Kotežu, na Banjici, Grockoj i u centru Obrenovca. Na skupu u Zemunu su pristvovali predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.