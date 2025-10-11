Brnabić: Situacija sa NIS veoma teška, Vučić će Rusima izneti nekoliko ponuda koje će biti fer

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
Brnabić: Situacija sa NIS veoma teška, Vučić će Rusima izneti nekoliko ponuda koje će biti fer

ZEMUN - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je situacija sa NIS-om veoma teška, ali da će predsednik Aleksandar Vučić izneti ne jednu već nekoliko ponuda i da će, kao i uvek, biti fer.

Ona je na skupu građana koji se protive blokadama u Zemunu rekla da se Vučić u ovom trenutku priprema sa sastanak sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Đukovim u ponedeljak i dodala da očekuje da će to biti težak sastanak. Prema njenim rečima, predsednik Vučić će izneti ne jednu već nekoliko ponuda koje će biti na stolu i biće, kao što je uvek bio, fer demonstrirajući tako "kako to radi ozbiljna i odgovorna država". "Država ne želi da nacionalizuje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić će Rusima izneti ideje za NIS

Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić će Rusima izneti ideje za NIS

Bloomberg Adria pre 11 minuta
Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za problem NIS-a, već oni koji su ga prodali

Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za problem NIS-a, već oni koji su ga prodali

NIN pre 47 minuta
Rusi Srbiji ponudili gas samo do Nove godine?! Nova energetska neizvesnost na pomolu! Srbija - Rusija

Rusi Srbiji ponudili gas samo do Nove godine?! Nova energetska neizvesnost na pomolu! Srbija - Rusija

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Vučević o sankcijama NIS-u: Nije laka pozicija Srbije, moramo da sačuvamo sebe

Vučević o sankcijama NIS-u: Nije laka pozicija Srbije, moramo da sačuvamo sebe

Blic pre 3 sata
Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Dolaze Rusi u Srbiju, čekamo da čujemo rešenje, u ponedeljak sastanak…

Ministarka Đedović Handanović o sankcijama NIS-u: "Dolaze Rusi u Srbiju, čekamo da čujemo rešenje, u ponedeljak sastanak Vučića i Djukova"

Blic pre 5 sati
Kako ćemo ubuduće plaćati gorivo? Uzelac ima predlog za potrošače

Kako ćemo ubuduće plaćati gorivo? Uzelac ima predlog za potrošače

Kamatica pre 6 sati
Đedović Handanović: Očekujemo ruski plan za NIS, gasni aranžman biće produžen do kraja godine

Đedović Handanović: Očekujemo ruski plan za NIS, gasni aranžman biće produžen do kraja godine

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeAna BrnabićZemun

Ekonomija, najnovije vesti »

Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić će Rusima izneti ideje za NIS

Predsednik UO Gazpromnefta stiže u Beograd - Vučić će Rusima izneti ideje za NIS

Bloomberg Adria pre 11 minuta
Brnabić: Situacija sa NIS veoma teška, Vučić će Rusima izneti nekoliko ponuda koje će biti fer

Brnabić: Situacija sa NIS veoma teška, Vučić će Rusima izneti nekoliko ponuda koje će biti fer

RTV pre 17 minuta
Zlatna kuna PBZ-u za najbolju banku u Hrvatskoj

Zlatna kuna PBZ-u za najbolju banku u Hrvatskoj

SEEbiz pre 6 minuta
Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za problem NIS-a, već oni koji su ga prodali

Brnabić: Vučić i SNS nisu krivi za problem NIS-a, već oni koji su ga prodali

NIN pre 47 minuta
Tramp presekao! Sad će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Tramp presekao! Sad će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Blic pre 12 minuta