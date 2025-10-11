Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

NOVI SAD - Na današnji dan 1806. godine rođen je knez Srbije Aleksandar Karađorđević. Tokom njegove vladavine, od 1842. do 1858. godine, donet je Građanski zakonik Srbije (1844) i reformisano sudstvo. Srbiji su autonomni status 1856. na Pariskom kongresu garantovale velike sile. U njegovo vreme publikovano je "Načertanije" Ilije Garašanina (neka vrsta južnoslovenskog spoljnopolitičkog programa). Posle svrgavanja kneza Mihaila Obrenovića, na presto su ga 1842. doveli ustavobranitelji. Zbog suprotstavljanja

Danas je subota, 11. oktobar 2025. godine. Do kraja godine ima 81 dana. 1521 - Papa Lav X dodelio je engleskom kralju Henriju VIII , koji je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom Anglikanske crkve, nezavisne od Rima, titulu "Branitelja vere" jer je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje nemačkog verskog reformatora Martina Lutera. 1531 - Vojska švajcarskih rimokatoličkih kantona porazila je kod Kapela snage