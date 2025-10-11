Na današnji dan, 11. oktobar

Danas je subota, 11. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

521 - Papa Lav X dodelio je engleskom kralju Henriju VIII (Henry) titulu "Branitelja vere" pošto je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje verskog reformatora Martina Lutera (Luther). Henri VIII je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom anglikanske crkve. 1531 - Vojska švajcarskih katoličkih kantona porazila je kod Kapela snage grada Ciriha i njegovih protestantskih saveznika. U bici je poginuo i protestantski