Na današnji dan, 11. oktobar

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 11. oktobar

Danas je subota, 11. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

521 - Papa Lav X dodelio je engleskom kralju Henriju VIII (Henry) titulu "Branitelja vere" pošto je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje verskog reformatora Martina Lutera (Luther). Henri VIII je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom anglikanske crkve. 1531 - Vojska švajcarskih katoličkih kantona porazila je kod Kapela snage grada Ciriha i njegovih protestantskih saveznika. U bici je poginuo i protestantski
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

SPC danas obeležava Miholjske zadušnice

SPC danas obeležava Miholjske zadušnice

RTV pre 1 minut
Zašto se mladi samopovređuju?

Zašto se mladi samopovređuju?

Velike priče pre 1 minut
Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

Vremeplov: Rođen knez Aleksandar Karađorđević

RTV pre 1 sat
Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Poznato stanje bebe (1) koja je pala sa četvrtog sprata u Podgorici: Doktori je smatraju fenomenom, očevici u šoku!

Kurir pre 1 sat
Macura pozdravila inicijativu Vučića da se jasnije definiše krivično delo silovanje

Macura pozdravila inicijativu Vučića da se jasnije definiše krivično delo silovanje

Telegraf pre 1 sat