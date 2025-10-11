Od sutra kreće novi sustav kontrole na granicama, evo što se sve mijenja

ZAGREB - Hrvatska će od nedjelje, 12. listopada, uvesti novi sustav kontrole na graničnim prijelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo uzrokovati gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom.

Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica. EES elektronički evidentira vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vrijeme boravka te prikuplja biometrijske podatke – fotografiju lica i otiske četiri