Srbija – Albanija UŽIVO: Dve šanse i ništa!

Srbija igra ključnu utakmicu za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo 2026, protivnik u Leskovcu je Albanija.

Početak je u 20.45, a sva dešavanja uoči i tokom meča možete da pratite u blogu uživo Sport kluba. Izveštači Sport kluba Branko Spasojević, Dragan Čiča i Dušan Vučković su na licu mesta, ispratite sa nama sve zanimljivosti, promene rezultata, atmosferu, izjave… Utakmica je ovo godine za Piksijev tim, uz veliku obavezu da dođe do rezultata koji Srbiji ostavlja dobru nadu za plasman na Mondijal u SAD, Meksiku i Kanadi. Pobedom bi Orlovi praktično sve rešili oko