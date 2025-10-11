UŽIVO: Novak odmah napravio brejk, pa ga ispustio

Novak Đoković igra sa Valentinom Vašeroom u polufinalu mastersa u Šangaju.

Budite uz Sport klub. Đoković se bori za 61. finale mastersa i 144. finale u karijeri ukupno. S druge strane, Vašero je najveća senzacija turnira, možda i godine, kao 204. igrač sveta je iz kvalifikacija stigao do polufinala. U drugom polufinalu, koje je na programu od 13.00, sastaju se Danil Medvedev i Artur Rinderkneš. Bonus video: UŽIVO, Đoković - Vašero 10:59 I Novak rutinski Dobri servisi, brzo 2:2. 10:55 Vašero uzima gem s nulom i vodi 2:1. 10:53 Vašero