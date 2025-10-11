UŽIVO: Novak odmah napravio brejk, pa ga ispustio

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
UŽIVO: Novak odmah napravio brejk, pa ga ispustio

Novak Đoković igra sa Valentinom Vašeroom u polufinalu mastersa u Šangaju.

Budite uz Sport klub. Đoković se bori za 61. finale mastersa i 144. finale u karijeri ukupno. S druge strane, Vašero je najveća senzacija turnira, možda i godine, kao 204. igrač sveta je iz kvalifikacija stigao do polufinala. U drugom polufinalu, koje je na programu od 13.00, sastaju se Danil Medvedev i Artur Rinderkneš. Bonus video: UŽIVO, Đoković - Vašero 10:59 I Novak rutinski Dobri servisi, brzo 2:2. 10:55 Vašero uzima gem s nulom i vodi 2:1. 10:53 Vašero
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoković i Vašero razmenili brejkove

Đoković i Vašero razmenili brejkove

RTS pre 8 minuta
Novak osnovao “specijalni klub” – podvig za istoriju tenisa

Novak osnovao “specijalni klub” – podvig za istoriju tenisa

Vesti online pre 4 minuta
Đoković - vašero: Au, kakav početak meča! Ovo baš i nismo očekivali

Đoković - vašero: Au, kakav početak meča! Ovo baš i nismo očekivali

Kurir pre 8 minuta
Ne, ne…: Vašero odmah vratio brejk, Novak ljuto gledao ka boksu

Ne, ne…: Vašero odmah vratio brejk, Novak ljuto gledao ka boksu

Nova pre 8 minuta
Uživo, Đoković - Vašero: Novak odmah ispustio brejk prednosti

Uživo, Đoković - Vašero: Novak odmah ispustio brejk prednosti

Mondo pre 8 minuta
Novak osnovao „specijalni klub“ – podvig za istoriju tenisa

Novak osnovao „specijalni klub“ – podvig za istoriju tenisa

Sputnik pre 33 minuta
UŽIVO Đoković odmah ispustio prednost

UŽIVO Đoković odmah ispustio prednost

B92 pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebATPŠangajDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Albaniju

Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Albaniju

Radio 021 pre 9 minuta
Đoković i Vašero razmenili brejkove

Đoković i Vašero razmenili brejkove

RTS pre 8 minuta
Novak osnovao “specijalni klub” – podvig za istoriju tenisa

Novak osnovao “specijalni klub” – podvig za istoriju tenisa

Vesti online pre 4 minuta
Otvoreno prvenstvo Balkana u boksu od 14. do 19. oktobra na Palama

Otvoreno prvenstvo Balkana u boksu od 14. do 19. oktobra na Palama

Sportski žurnal pre 8 minuta
Osuđen brat Nikole Jokića

Osuđen brat Nikole Jokića

Sputnik pre 3 minuta