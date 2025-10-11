Brnabićeva: Država ne želi da nacionalizuje ničiji imovinu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je situacija sa NIS-om veoma teška, ali da će predsednik Aleksandar Vučić izneti ne jednu već nekoliko ponuda i da će, kao i uvek, biti fer.

Ona je na skupu građana koji se protive blokadama u Zemunu rekla da se Vučić u ovom trenutku priprema sa sastanak sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim u ponedeljak i dodala da očekuje da će to biti težak sastanak. Prema njenim rečima, predsednik Vučić će izneti ne jednu već nekoliko ponuda koje će biti na stolu i biće, kao što je uvek bio, fer demonstrirajući tako "kako to radi ozbiljna i odgovorna država". "Država ne želi da