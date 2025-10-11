Najgori porazi Novaka Ðokovića: Najniže rangirani teniser koji ga je dobio u karijeri je - Srbin!

Novak Ðoković je zaustavljen u polufinalu Mastersa u Šangaju od Valentana Vašeroa, čoveka koji je 204. teniser sveta.

No, nije ovo najniže rangirani igrač koji je na ozbiljnom turniru naškodio najvećem svih vremena. Vašero je treći na toj listi, a nakon biblijskog prodora u Kini, biće član Top 100. U prvih šest se našao Huan Martin Del Potro koji je sa 141. pozicije eliminisao Novaka sa Olimpijskih igara. To se može smatrati klasičnom minom, jer se za Delpov kvalitet zna, samo je izlazio iz povrede i pokušavao da se vrati na pravu stazu. Viktor Troicki je na petoj poziciji i on je