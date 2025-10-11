Osmani dala Kurtiju mandat za sastav nove Vlade Kosova

Predsednica Kosova Vjosa Osmani, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, danas je potpisala Ukaz kojim ovlašćuje Aljbina Kurtija da formira Vladu Kosova.

Kako se navodi u saopštenju kabineta predsednice, odluka je doneta nakon zvaničnog predloga Samoopredeljenja, koje je osvojilo najviše mandata u parlamentu, na osnovu rezultata parlamentarnih izbora 9. februara ove godine. Prema Ustavu, mandatar za sastav Vlade, Aljbin Kurti dužan je da podnese sastav i program nove Vlade Skupštini Kosova na usvajanje najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja ukaza. Osmani je premijeru u tehničkom mandatu Aljbinu Kurtiju