Osnivanje Fakulteta za srpske nauke: Propaganda namenjena glasačima SNS

Vranje - "Osnivanje Fakulteta za srpske nauke u Nišu, a na predlog Vlade Srbije, je populistički potez i propaganda namenjena glasačima SNS, ali i svojevrsno kažnjavanje Filozofskog fakulteta u tom gradu, kao i upozorenje univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu", rekao je za N1 istoričar Milovan Pisari. "Nije ovde reč o osnivanju fakulteta, univerziteta ili akademije, reč je o politici. U pitanju je populistički potez, samo jedan u nizu, poput onog o legalizaciji,
