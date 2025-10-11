Osnivanje Fakulteta za srpske nauke: Propaganda namenjena glasačima SNS

Vranje - "Osnivanje Fakulteta za srpske nauke u Nišu, a na predlog Vlade Srbije, je populistički potez i propaganda namenjena glasačima SNS, ali i svojevrsno kažnjavanje Filozofskog fakulteta u tom gradu, kao i upozorenje univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu", rekao je za N1 istoričar Milovan Pisari. "Nije ovde reč o osnivanju fakulteta, univerziteta ili akademije, reč je o politici. U pitanju je populistički potez, samo jedan u nizu, poput onog o legalizaciji,