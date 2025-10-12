Uživo izbori na Kosovu i Metohiji Oglasio se CIK: Najveća izlaznost u Zvečanu i Severnoj Mitrovici (foto/video)

Danas se na Kosovu i Metohiji održavaju lokalni izbori. Biračka mesta su se otvorila u 7.00 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19.00 časova

U kratkim crtama: Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993. Najveća izlaznost na današnjim lokalnim izborima na KiM do 9.00 časova jutros je u Zvečanu - 9,37 odsto i u Severnoj Mitrovici