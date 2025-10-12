Debakl u Leskovcu: Piksijeva ostavka - meč sa Albanijom poslednji, poznato ko ga menja! VIDEO

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije rezultatom 1:0 u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Poraz koji je umanjio šanse našeg tima za plasman "orlova" na Mundijal, sam po sebi težak zbog specifične pozadine, ostaće najverovatnije upamćen kao poslednji na klupi za selektora Dragana Stojkovića. Piksi je odmah po okončanju susreta na "Dubočici" razgovarao sa Draganom Džajićem i Brankom Radujkom, čelnim ljudima Fudbalskog saveza Srbije, ponudivši im ostavku. Selektor je na konferenciji za medije najavio da neće sa timom putovati u Andoru za naredni meč u