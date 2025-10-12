Na današnji dan, 12. oktobar

Danas je nedelja, 12. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1492 - Španski moreplovac Kristofor Kolumbo (Cristoforo Colombo) prvi put je stupio na tlo Novog sveta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva, sa uverenjem da su stigli u Aziju. 1518 - Nemački verski reformator Martin Luter (Luther), optužen za jeres, odbio je da se odrekne svojih teza pred papskim izaslanikom kardinalom Tomazom Kajetanom (Cajetan). Duboko pogodjen trgovinom indulgencijama (papski oprost) Luter je