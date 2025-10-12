U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, ostavka Piksija

BBC News pre 1 sat

EPA/Shutterstock

Kvalifikacioni duel Srbije i Albanije, koji su mnogi nazivali „mečom odluke“, pripao je gostujućoj reprezentaciji, umanjivši tako šansu za let „Orlova“ na Mundijal 2026.

Izabranici selektora Dragana Stojkovića Piksija, koji je posle utakmice ponudio ostavku, imali su inicijativu, ispostaviće se jalovu, tokom većeg dela meča, ali je Albanija ipak slavila minimalnom pobedom 1:0 u Leskovcu u subotu uveče.

Gol za goste je postigao Rej Manaj u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.

„Sigurno jedan od najtežih momenata i poraza u karijeri, jako teški dani za naš reprezentativni fudbal“, rekao je posle utakmice kapiten srpske reprezentacije Aleksandar Mitrović za RTS.

Igra nije bila dobra, osećali su se pritisak i nervoza od prvog trenutka, dok u drugom poluvremenu „nisu uspeli da kontrolišu situaciju i stvore šansu“, dodao je kapiten.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi posle utakmice je rekao da „preuzima odgovornost“ za poraz, te da „prihvata sve konsekvence“.

„Razgovaraću sa fudbalskim savezom, mislim da je neki nastavak jako težak, ali treba da sednem sa ljudima i da donesemo odluku“, dodao je selektor.

Jutro posle poraza oglasio se i Fudbalski savez Srbije (FSS).

Zahvalili su se Stojkoviću „na svemu što je učinio u prethodne četiri i po godine na čelu reprezentacije", prvenstveno na plasmanu na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. i Euro u Nemačkoj 2024, kao i na osvajanju prvog mesta u B diviziji Lige nacija.

Piksi neće putovati sa ekipom na kvalifikacionu utakmicu protiv Andore 14. oktobra, a tim preuzima trener mlade reprezentacije Zoran Mirković.

„U petak 17. oktobra, zasedaće Izvršni odbor FSS, koji će u skladu sa svojim nadležnostima i standardnom procedurom, doneti sve dalje odluke u vezi sa promenama na čelu nacionalnog tima", piše u saopštenju.

Ovo je drugi poraz reprezentacije Srbije u nizu na domaćem terenu – u prethodnom je Engleska slavila u Beogradu ubedljivo 5:0.

„Orlovi“ su ovim porazom plasman na Mundijal 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Kanadi i Meksiku sveli na matematiku i kalkulacije.

Srbija je treća na tabeli sa sedam osvojenih bodova i utakmicom manje, iza Albanije i Engleske.

Reuters

Utakmica je odigrana u Leskovcu, na delimično ispunjenom stadionu „Dubočica“, a deo tribine je bio zatvoren zbog kazne disciplinske komisije Međunarodne fudbalske asocijacije (FIFA).

Duel dva balkanska nacionalna tima trebalo je da se, kao i prethodni na domaćem terenu protiv Engleske, odigra u Beogradu na stadionu Crvene zvezde „Rajko Mitić“, ali je Fudbalski savez Srbije (FSS) odlučio da promeni lokaciju.

„Ključni razlog je bezbednost. Ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice“, piše u saopštenju FSS-a.

Duel kvalifikacija za Mundijal 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku između Srbije i Albanije u Leskovcu proglašen je utakmicom najvišeg bezbednosnog rizika.

FSS je takođe doneo odluku da ulaznica ne bude u slobodnoj prodaji, već da se podele, između ostalih, „regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola fudbala i njihovim roditeljima, zvaničnim sponzorima i gostima FSS“.

Prethodna utakmica Srbije i Albanije u Beogradu na stadionu Partizana u oktobru 2014. u kvalifikacijama za Euro 2016. prekinuta je usled incidenta kada je na teren dronom spuštena zastava takozvane „Velike Albanije“.

Domaći navijači su potom utrčali na teren i napali albanske igrače, zbog čega je Evropska fudbalska federacija (UEFA) utakmicu registrovala rezultatom 3:0 za domaćina, ali je istovremeno Srbiji oduzela tri boda.

Oba fudbalska saveza obavezana su da zbog incidenata plate po 100 000 evra, a deo kazne za Srbiju bile su i dve predstojeće utakmice na domaćem terenu bez publike.

Tok utakmice

EPA/Shutterstock Duel Filipa Kostića i Mirta Uzunija

Pre nego što je sudijska pištaljka označila početak utakmice, prilikom intoniranja himne Albanije začuli su se zvižduci sa tribina, da bi potom ceo stadion zaćutao u minutu tišine za prerano preminulog bivšeg srpskog reprezentativca i kapitena Crvene Zvezde Dejana Milovanovića.

Srbija, koja je počela sa dva špica – kapitenom Aleksandrom Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem, u prvim minutima meča pokazala je inicijativu i mahom držala loptu u svom posedu, ali je najdalje stizala do ivice šesnaesterca protivnika i do korner zastavice.

Početak je obeležila i nešto oštrija igra na obe strane, kao i nervoza, uglavnom u redovima „Orlova“, kako glasi nadimak srpskih reprezentativaca.

Posle početnog pritiska Srbije, negde oko sredine prvog poluvremena, Albanija se konsolidovala i krenula ka golu domaćina.

Tako je Kristjan Aslani iz slobodnog udarca u 22. minutu uputio nezgodnu loptu pred gol Đorđa Petrovića, ali je čuvar mreže reprezentacije Srbije bio na visini zadatka i uhvatio je prvi.

Uz sporadične povike srpskih navijača, atmosfera je uglavnom bila mirna, nalik pozorišnoj predstavi, dok su na terenu povremeno sevale varnice, kao u raspravi između Andrije Živkovića i Reja Manaja.

EPA/Shutterstock Rej Manaj je gol proslavio pokazujući albanski simbol rukamam zbog čega je dobio žuti karton

Prvi udarac ka golu Tomasa Strakoše Srbija je uputila u 26. minutu kada je Dušan Vlahović pucao sa distance.

Tri minuta kasnije napadač Juventusa i srpske reprezentacije našao se u još izglednijoj šansi posle centaršuta klupskog saigrača Filipa Kostića, ali je lopta završila pored desne stative.

Bila je to, kako će se ispostaviti, najbolja šansa za Srbiju u prvom poluvremenu.

Poslednju je imao Lazar Samardžić uputivši šut, pošto je primio precizan pas na ivici šesnaesterca, direktno u albanskog golmana.

Tempo utakmice je potom opao, čekao se poslednji sudijski zvižduk u prvom poluvremenu koje je produžio svega jedan minut.

Međutim, usledio je hladni tuš za domaće navijače i reprezentaciju Srbije.

Aslani je uputio loptu u šesnaesterac, dva puta je odskočila - ali je niko od srpskih fudbalera nije pokupio i izbacio.

Sletela je direktno na volej albanskom špicu Reju Manaju koji je kaznio neopreznu odbranu, kao i neubedljivu igru Srbije u prvom poluvremenu.

Manaj je gol proslavio pokazujući rukama dvoglavog orla, albanski nacionalistički simbol, te je zbog toga dobio žuti karton.

EPA/Shutterstock

Pritisak Srbije obeležio je i početak drugog poluvremena.

Prve šanse su imali Lazar Samardžić udarcem iz daljine i još izgledniju kapiten Aleksandar Mitrović glavom, ali je lopta završila preko gola.

Iznad prečke je završila i lopta posle šuta Dušana Vlahovića, pošto je izbacio protivnika iz igre.

Odmah posle ovog napada Dragan Stojković je napravio dvostruku izmenu zamenivši Andriju Živkovića i Aleksandra Mitrovića, a umesto njih uveo Stefana Mitrovića i Luku Jovića.

Srbija je nastavila da napada dok se Albanija branila, čekala priliku iz kontra napada i trošila vreme u svakoj prilici.

Kako je utakmica odmicala, a igra Srbije ostala neubedljiva, sa tribina se začulo „Piksi odlazi“.

Da pobeda Albanije ne bude ubedljivija postarao se u sudijskoj nadoknadi Đorđe Petrović odbranom udarca Nedima Bajramija koji se našao stopostotnoj prilici.

Minut kasnije sudija je odsvirao kraj utakmice u kojoj je Albanija ostvarila takoreći istorijsku pobedu u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

(BBC News, 10.12.2025)