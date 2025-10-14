Mark Markez podvrgnut operaciji ramena

Sedmostruki svetski šampion u Moto GP-u, Španac Mark Markez podvrgnut je operaciji desnog ramena, saopštio je danas njegov tim Dukati. – Nakon daljeg pregleda posle povrede desnog ramena, Mark Markez je podvrgnut operaciji, koja je dobro prošla u Međunarodnoj bolnici Ruber u Madridu – piše u saopštenju Dukatija.

Markez, koji je već osvojio ovosezonsku titulu prvaka Moto GP šampionata, je povredu ramena zadobio 5. oktobra, kad je pao u prvom krugu trke za Veliku nagradu Indonezije, nakon što ga je vozač Aprilije Marko Beceki izbacio iz ravnoteže. – Lekari koji su ga pregledali pre sedam dana zaključili su da prelom korakoidnog zgloba i povrede ligamenata ne pokazuju dovoljne znake stabilizacije nakon nedelju dana imobilizacije. Stoga je odlučeno da se nastavi sa hirurškom