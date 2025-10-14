Mark Markez operisan

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Vozač ekipe Dukati u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez uspešno je operisan u Madridu, samo par nedelja pošto je postao novi - stari šampion planete.

Mark Markez je 28. septembra obezbedio titulu u "kraljevskoj klasi" u Moto GP šampionatu, a povredio se pre osam dana prilikom pada na trci za Veliku nagradu Indonezije. Dukati je pre šest dana objavio da će Markez propustiti naredne dve trke zbog preloma i povrede ligamenta desnog ramena, ali je tada objavljeno da španski vozač neće morati na operaciju. - Medicinski tim koji je već pregledao Markeza utvrdio je da prelom korakoidne kosti i oštećenje ligamenata ne
Danas pre 5 sati
