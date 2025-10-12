Zelenski i Tramp o jačanju protiv-vazduhoplovne odbrane Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas izjavio da je, po drugi put za dva dana, razgovarao spredsednikom SAD Donaldom Trampom o jačanju ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane, otpornosti i sposobnosti za dejstva na velikoj udaljenosti.

U objavi na Iksu Zelenski je razgovor ocenio kao "veoma konstruktivan", te da će ga nastaviti.

"Obuhvatili smo sve aspekte trenutne situacije: od odbrane života u našoj zemlji, preko jačanja naših sposobnosti u protiv-vazduhoplovnoj odbrani, otpornosti i dugometnim kapacitetima. Razgovarali smo i o mnogim detaljima koji se tiču energetskog sektora. Predsednik Tramp je odlično upućen u sve što se dešava", napisao je Zelenski.

Kremlj je danas saopštio da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD isporuče Ukrajini delekometne rakete tipa "Tomahavk", upozoravajući da je rat dostigao dramatičan trenutak, sa eskalacijom napetosti sa svih strana.

Tramp je u ponedeljak rekao da bi, pre no što pristane da isporuči "Tomahavke", želeo da zna šta Ukrajina planira da uradi s njima, jer ne želi da dodatno eskalira rat između Rusije i Ukrajine.

Ipak, dodao je da je "na neki način već doneo odluku" o tome.

Rakete "Tomahavk" imaju domet od oko 2.500 kilometara što znači da bi Ukrajina mogla da napada duboko unutar Rusije, uključujući i Moskvu.

Po izveštaju Istraživačke službe američkog Kongresa, neke varijante "Tomahavka" mogu nositi i nuklearne bojeve glave.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da je ta tema duboko zabrinjavajuća.

