Blic u Sarajevu: Hiljade ljudi se oprašta od halida bešlića Ispred Večne vatre odjekuju jecaji i pesme: Prijatelji drže govor…

Halid Bešlić bio je obožavan u celom regionu, a u njegovu čast se danas u Sarajevu kod Večne vatre održava veliki skup.

Halid Bešlić je iza sebe ostavio mnoštvo prijatelja ali i ljudi koju su poštovali njegov lik, a ekipa "Blica" se nalazi trenutno u Sarajevu gde uživo pratimo ovaj emotivni događaj. Prisutni su među sobom govorili o svim dobrim delima koje je Halid činio za njih i isticali da im već nedostaje. Nikolina Kovač održala je emotivan govor i nakon toga se rasplakala, a Hanki Paldum je pozlilo nakon govora, te su joj ljudi pritrčali u pomoć. Sin Dino se rasplakao dok je