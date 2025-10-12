Hanki Paldum pozlilo na skupu Halidu Bešliću: Održala govor, pa joj se slošilo: Svi joj pritrčali u pomoć (Video)

Blic pre 13 minuta
Hanki Paldum pozlilo na skupu Halidu Bešliću: Održala govor, pa joj se slošilo: Svi joj pritrčali u pomoć (Video)

Hanka Paldum održala je emotivni govor na skupu u čast Halidu Bešliću koji se upravo održava u Sarajevu.

Hanka je istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo. Hanka je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć. Halidov sin, Dino Bešlić, rasplakao se dok je su tokom skupa puštane pesme njegovog oca. Podsetimo, uprava Sarajeva se oglasila i objasnila da su zbog ogromnog skupa plamen Večne vatre ugasili. Ova odluka donesena je iz sigurnosnih razloga. - Po okončanju skupa, Gradska
Uživo blic u Sarajevu: Hiljade ljudi se oprašta od halida bešlića Ispred Večne vatre odjekuju jecaji i pesme

Uživo blic u Sarajevu: Hiljade ljudi se oprašta od halida bešlića Ispred Večne vatre odjekuju jecaji i pesme

Blic pre 13 minuta
Halidu se pevalo uz suze od Sarajeva, Beograda, preko Pariza do Sidneja

Halidu se pevalo uz suze od Sarajeva, Beograda, preko Pariza do Sidneja

RTS pre 48 minuta
VIDEO: Novosađani se oprostili od Halida Bešlića

VIDEO: Novosađani se oprostili od Halida Bešlića

Radio 021 pre 1 sat
Halid je spojio svet, a evo kako su se u Beogardu oprostili od pevačke legende

Halid je spojio svet, a evo kako su se u Beogardu oprostili od pevačke legende

Svet & Skandal pre 2 sata
Srceparajući kadrovi iz Sarajeva! Marko Rokvić neutešan zbog Halidove smrti, teši njegovog sina Dina, a s njima je i ovaj…

Srceparajući kadrovi iz Sarajeva! Marko Rokvić neutešan zbog Halidove smrti, teši njegovog sina Dina, a s njima je i ovaj poznati muzičar

Kurir pre 2 sata
"Obišla sam ga u bolnici, rekao je da ga ništa ne boli" Hanka nakon što joj je pozlilo na skupu u čast Halidu

"Obišla sam ga u bolnici, rekao je da ga ništa ne boli" Hanka nakon što joj je pozlilo na skupu u čast Halidu

Telegraf pre 2 sata
(Video) Hiljade ljudi u Sarajevu oprostilo se od Halida Bešlića

(Video) Hiljade ljudi u Sarajevu oprostilo se od Halida Bešlića

IndeksOnline pre 3 sata
Nasrnuo na policajce i oštetio službena vozila: Hapšenje u Prijedoru: Muškarac prijavljen za porodično nasilje, pa napravio…

Nasrnuo na policajce i oštetio službena vozila: Hapšenje u Prijedoru: Muškarac prijavljen za porodično nasilje, pa napravio još veći haos

Blic pre 2 sata
(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Vučić objavio da je Srpska lista ubedljivo pobedila

(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Vučić objavio da je Srpska lista ubedljivo pobedila

N1 Info pre 47 minuta
Vučić: Srpska lista pobedila u prvom krugu u 9 opština, u Klokotu će se ići u drugi krug; Koha: Srpska lista vraća opštine sa…

Vučić: Srpska lista pobedila u prvom krugu u 9 opština, u Klokotu će se ići u drugi krug; Koha: Srpska lista vraća opštine sa srpskom većinom

RTS pre 13 minuta
Uživo (foto,video) slavlje na ulicama Srpska lista ubedljivo pobedila u većini srpskih opština na izborima na Kosovu: Glasalo…

Uživo (foto,video) slavlje na ulicama Srpska lista ubedljivo pobedila u većini srpskih opština na izborima na Kosovu: Glasalo skoro 58.000 Srba

Blic pre 13 minuta
Lokalni izbori na Kosovu, Vučić: Ubedljiva pobeda Srpske liste u devet od 10 srpskih opština

Lokalni izbori na Kosovu, Vučić: Ubedljiva pobeda Srpske liste u devet od 10 srpskih opština

NIN pre 48 minuta