Hanki Paldum pozlilo na skupu Halidu Bešliću: Održala govor, pa joj se slošilo: Svi joj pritrčali u pomoć (Video)

Hanka Paldum održala je emotivni govor na skupu u čast Halidu Bešliću koji se upravo održava u Sarajevu.

Hanka je istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo. Hanka je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć. Halidov sin, Dino Bešlić, rasplakao se dok je su tokom skupa puštane pesme njegovog oca. Podsetimo, uprava Sarajeva se oglasila i objasnila da su zbog ogromnog skupa plamen Večne vatre ugasili. Ova odluka donesena je iz sigurnosnih razloga. - Po okončanju skupa, Gradska