Beba dobila temperaturu, pa umrla na putu do bolnice. Poznat uzrok smrti deteta iz Konjica: Roditelji ga sami vozili, nije bilo hitne.

Tužilaštvo HNK istražuje smrt jedanaestomesečne bebe iz Konjica preminule na putu do bolnice u Mostaru Postupajući tužilac će nakon prikupljanja svih dokaza doneti odluku o daljim koracima istrage Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) formiralo je predmet i istražuje slučaj jedanaestomesečne bebe iz Konjica koja je preminula 7. septembra na putu do bolnice u Mostaru. Iz Tužilaštva su na upit Klix-a odgovorili da je stigao i nalaz obdukcije i da je