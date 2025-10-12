"Danas sam dobio sve neophodne signale": Zelenski otkrio detalje razgovora sa Trampom: Svet vidi šta Rusija radi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost za jačanje saradnje sa Ukrajinom.

"Danas sam dobio neophodne signale da Amerika razmatra mogućnosti za jačanje naše saradnje", saopštio je on u večernjem video obraćanju. Kako je naveo, sa predsednikom SAD Donaldom Trampom detaljno je razgovarao o energetici i o mogućnosti jačanja protivvazdušne odbrane. Pored toga, dodao je, svog američkog kolegu obavestio je o situaciji u Odesi i drugim ukrajinskim gradovima. "Predsednik Tramp je pitao o situaciji u prestonici, u našim drugim regionima. Svet vidi