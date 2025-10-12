"Danas sam dobio sve neophodne signale": Zelenski otkrio detalje razgovora sa Trampom: Svet vidi šta Rusija radi

Blic pre 3 sata
"Danas sam dobio sve neophodne signale": Zelenski otkrio detalje razgovora sa Trampom: Svet vidi šta Rusija radi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost za jačanje saradnje sa Ukrajinom.

"Danas sam dobio neophodne signale da Amerika razmatra mogućnosti za jačanje naše saradnje", saopštio je on u večernjem video obraćanju. Kako je naveo, sa predsednikom SAD Donaldom Trampom detaljno je razgovarao o energetici i o mogućnosti jačanja protivvazdušne odbrane. Pored toga, dodao je, svog američkog kolegu obavestio je o situaciji u Odesi i drugim ukrajinskim gradovima. "Predsednik Tramp je pitao o situaciji u prestonici, u našim drugim regionima. Svet vidi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zelenski objavio detalje razgovora s Trampom; Orban: Brisel ima vojni plan za sukob s Rusijom

Zelenski objavio detalje razgovora s Trampom; Orban: Brisel ima vojni plan za sukob s Rusijom

RTS pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Nemilosrdni terorista za jedne, heroj za druge: Ko je Marvan Barguti, kog Izrael nikako ne želi da pusti iz zatvora: Popularni…

Nemilosrdni terorista za jedne, heroj za druge: Ko je Marvan Barguti, kog Izrael nikako ne želi da pusti iz zatvora: Popularni lider je veoma bitan Palestincima

Blic pre 39 minuta
Otvaraju se vrata arktika! Led se topi, menja se geopolitička mapa, a posledice će osetiti ceo svet: "Ovo će promeniti sve"

Otvaraju se vrata arktika! Led se topi, menja se geopolitička mapa, a posledice će osetiti ceo svet: "Ovo će promeniti sve"

Blic pre 55 minuta
Peking: Najnovije Trampove carine na kinesku robu licemeran potez

Peking: Najnovije Trampove carine na kinesku robu licemeran potez

RTS pre 9 minuta
Nema poverenja: Iran ne veruje da će Izrael poštovati primirje u Gazi

Nema poverenja: Iran ne veruje da će Izrael poštovati primirje u Gazi

Kurir pre 49 minuta
Zelenski objavio detalje razgovora s Trampom; Orban: Brisel ima vojni plan za sukob s Rusijom

Zelenski objavio detalje razgovora s Trampom; Orban: Brisel ima vojni plan za sukob s Rusijom

RTS pre 55 minuta