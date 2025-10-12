"Ivina deca su i moja, zovu me ćale": Joca Stefanović izazvao buru, verenica odmah odbrusila hejterima: "Njihov pravi otac je novoj porodici prećutao da ima decu"

Pevač Joca Stefanović verio je u junu ove godine, svoju 5 godina stariju izabranivu i pevačicu Ivu Bojanović.

Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a sada je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom. "To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je