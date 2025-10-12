Kina uzvraća Americi: Peking odbacuje američke optužbe za ekonomsku prisilu nakon uvođenja novih izvoznih ograničenja

Kina je u nedelju branila svoje nove kontrole izvoza retkih zemnih elemenata kao „legitimnu“ meru prema međunarodnom pravu, odbacujući američke optužbe za ekonomsku prisilu nakon što je Vašington najavio sveobuhvatne odmazdne tarife i ograničenja izvoza.

Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da su kontrole, uvedene 9. oktobra, deo napora Pekinga da ojača svoj sistem kontrole izvoza i „bolje zaštiti svetski mir i regionalnu stabilnost“ usred onoga što je opisalo kao turbulentno globalno bezbednosno okruženje. Mere, koje sada obuhvataju ne samo retke zemne materijale već i srodnu intelektualnu svojinu i tehnologije, najavljene su samo nekoliko nedelja pre potencijalnog sastanka između predsednika SAD Donalda