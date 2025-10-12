Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa, smirivanje tenzija i američke mere za kritične minerale

Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa, smirivanje tenzija i američke mere za kritične minerale

Tramp umiruje javnost dok SAD planiraju kupovinu kritičnih minerala, a trgovinski sukob sa Kinom i dalje traje.

Kineske vlasti su nazvale najnovije američke carine na kinesku robu licemeran potez i potvrdile da nisu uvedene nove dažbine na američke proizvode. Kontrole izvoza retkih minerala iz Kine usledile su kao odgovor na američke mere nakon pregovora u Madridu. RTS Politika Vesti online

Kina je optužila SAD za dvostruke standarde i zloupotrebu principa nacionalne bezbednosti, dok je Vašington najavio dodatne carine od 100% na kineski uvoz. Peking je zapretio kontramerama ukoliko SAD nastave sa jednostranim merama. Danas Nova N1 Info Novi magazin Dnevnik NIN

Kineski predsednik Xi Jinping je upozorio na moguću eskalaciju trgovinskog sukoba sa SAD, pre planiranog sastanka sa Donaldom Trampom, dok je Vašington pretnjom odustao od nekih mera. Rastuće tenzije dovele su do pada akcija na Volstritu i zabrinutosti među kompanijama koje zavise od kineskog tržišta. Kina smatra svoje kontrole izvoza legitimnim odgovorom na globalne izazove i nastavlja da brani svoje mere kao usklađene sa međunarodnim pravom. Bloomberg Adria Telegraf Slobodna Evropa Blic Radio 021

SAD su pokušale da uspostave telefonski dijalog sa Kinom nakon najave proširenja kontrola izvoza retkih metala, ali je Peking odložio razgovor, što je ocenio kao pokušaj preuzimanja moći. Kinesko Ministarstvo trgovine je ponovilo stav da ne želi carinski rat, ali da ga se ne plaši. Potpredsednik SAD je istakao posvećenost zaštiti američke ekonomije i definiciju nacionalne vanredne situacije. Euronews Blic B92 Radio sto plus

Američki predsednik Donald Tramp je na društvenoj mreži umirio javnost, poručivši da ne treba brinuti zbog Kine i da želi pomoći Pekingu, ističući da je kineski lider Si Đinping samo imao loš trenutak. SEEbiz Vesti online

Pentagon planira da otkupi kritične minerale u vrednosti do milijardu dolara kako bi smanjio kinesku dominaciju na tržištu metala ključnih za odbrambenu industriju, što je deo šire strategije administracije Donalda Trampa. Euronews

