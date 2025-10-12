Tramp: Sve će biti u redu sa Kinom

Vesti online pre 12 minuta  |  Fonet (K.D.)
Tramp: Sve će biti u redu sa Kinom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je kineski lider Si Đinping “samo imao loš trenutak” i da SAD žele da pomognu Pekingu, nekoliko dana nakon što je poručio da Kina “postaje veoma neprijateljski nastrojena” oko trgovinskih pregovora i 48 sata nakon što je saopštio da joj uvodi carine od 100 odsto.

“Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu! Veoma poštovani predsednik Si je samo imao loš trenutak. On ne želi depresiju za svoju zemlju, a ni ja to ne želim. SAD žele da pomognu Kini, a ne da joj nanesu štetu”, naveo je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je u petak objavio da će od 1. novembra Kini uvesti dodatnu carinu od 100 odsto, pored one koja je već na snazi. Kina je četvrtak saopštila da uvodi velika ograničenja na izvoz retkih
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Naslovi.ai pre 3 minuta
Trump: Xi je samo imao loš trenutak, ne želimo nauditi Kini

Trump: Xi je samo imao loš trenutak, ne želimo nauditi Kini

SEEbiz pre 15 minuta
"Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo": Sad zatražile razgovor sa Kinom nakon proširenja kontrola na izvoz retkih…

"Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo": Sad zatražile razgovor sa Kinom nakon proširenja kontrola na izvoz retkih metala

Blic pre 56 minuta
SAD zatražile razgovor sa Kinom nakon proširenja kontrola na izvoz retkih metala, Peking odložio poziv

SAD zatražile razgovor sa Kinom nakon proširenja kontrola na izvoz retkih metala, Peking odložio poziv

Euronews pre 1 sat
Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

Radio sto plus pre 51 minuta
Kina uvodi restrikcije: Iz SAD tražili razgovor, ali su stavljeni "na čekanje"

Kina uvodi restrikcije: Iz SAD tražili razgovor, ali su stavljeni "na čekanje"

B92 pre 56 minuta
Kina oštro osudila najnovije američke carine: "Licemeran potez"

Kina oštro osudila najnovije američke carine: "Licemeran potez"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PekingKinaDonald TrampvestisvetŠi Đinping

Svet, najnovije vesti »

Načelnik Generalštaba Izraela proglasio pobedu nad Hamasom

Načelnik Generalštaba Izraela proglasio pobedu nad Hamasom

Danas pre 31 minuta
Masovna pucnjava u Južnoj Karolini: Četvoro poginulo, a najmanje 20 povređeno

Masovna pucnjava u Južnoj Karolini: Četvoro poginulo, a najmanje 20 povređeno

Danas pre 1 sat
Između rovova je „zona smrti“: Reporter Danasa otkriva kako je putovati duž linije ukrajinskog fronta

Između rovova je „zona smrti“: Reporter Danasa otkriva kako je putovati duž linije ukrajinskog fronta

Danas pre 1 sat
Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom o jačanju ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane

Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom o jačanju ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane

Danas pre 1 sat
Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Naslovi.ai pre 3 minuta