Tramp: Sve će biti u redu sa Kinom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je kineski lider Si Đinping “samo imao loš trenutak” i da SAD žele da pomognu Pekingu, nekoliko dana nakon što je poručio da Kina “postaje veoma neprijateljski nastrojena” oko trgovinskih pregovora i 48 sata nakon što je saopštio da joj uvodi carine od 100 odsto.

“Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu! Veoma poštovani predsednik Si je samo imao loš trenutak. On ne želi depresiju za svoju zemlju, a ni ja to ne želim. SAD žele da pomognu Kini, a ne da joj nanesu štetu”, naveo je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je u petak objavio da će od 1. novembra Kini uvesti dodatnu carinu od 100 odsto, pored one koja je već na snazi. Kina je četvrtak saopštila da uvodi velika ograničenja na izvoz retkih