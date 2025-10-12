"Pesnik koji je bio simbol kulturnog identiteta": Selaković otvorio 106. Šantićeve večeri poezije u Mostaru

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je 106. "Šantićeve večeri poezije" u Sabornoj crkvi u Mostaru i tom prilikom istakao da je u prethodnih stotinu godina nestalo i nastalo nekoliko država, kao i kulturnih i vrednosnih sistema, ali da manifestacija posvećena Aleksi Šantiću još uvek traje.

Selaković je, obraćajući se okupljenima u mostarskoj Sabornoj crkvi, rekao da je Šantićev pesnički opus dovoljno tematski razuđen da su u njemu razni čitaoci u razna vremena pronalazili pesmu za sebe. "Tako je bilo nekada, a tako je i sada. I to je, čini se, glavna tajna uspeha i dugog trajanja ove književne manifestacije. Za Srbe u Mostaru i čitavoj Hercegovini on, Šantić, je simbol kulturnog identiteta, amblematična i potpuno autentična ličnost ponikla u