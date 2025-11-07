„Do studentskog bunta, imali smo ovde Sabirni centar. Ljudi su ličili na žive mrtvace“: Goran Marković za Danas o studentima i pesmi „Cveta trešnja u planini“

Goran Marković, reditelj i profesor emeritus, kada je prvi put čuo pesmu Cveta trešnja u planini, znao je da je to – to, i da će ona biti glavna muzička tema njegovog filma Sabirni centar.

Nije, međutim, mogao da pretpostavi da će ta pesma postati i himna komemorativnog skupa održanog pre nedelju dana, 1. novembra u Novom Sadu, kada je Pop Hor Radio ispred železničke stanice izveo ovu kompoziciju. Kako je to doživeo, koju je funkciju pesma imala u filmu Sabirni centar, kao i o strašnim slikama i zvucima koji ovih dana dolaze iz nehigijenskog naselja Ćacilend, Goran Marković govori za Danas. Da li vas je iznenadilo izvođenje pesme „Cveta trešnja u