Slovenci prognali trube: Odluku za „Danas“ komentarišu rok novinari i trubači

Danas pre 6 sati  |  Aleksandra Ćuk
U centru Ljubljane do kraja godine na snazi je zabrana spontanih uličnih nastupa trubača, harmonikaša i drugih uličnih izvođača.

Odluku je donelo Gradsko veće, a povod su bile brojne pritužbe građana i posetilaca, pre svega na trubače i harmonikaše na Prešernovom trgu, čiji su nastupi ocenjeni kao ometajući. „Trubači su smetali i meni“, izjavio je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, ocenivši da se ovom merom uvodi red u javni prostor. Muzički novinar i rok kritičar Petar Janjatović veruje da bi ova odluka mogla da ide u prilog Guči. „Turistička zajednica Guče će vrlo pozdraviti tu
